Facebook blocca l'account di Trump fino a fine mandato

Milano, 7 gen. (askanews) - Facebook ha bloccato l'account di Donald Trump non più per sole 24 ore ma almeno fino a fine mandato. Per minimo altre due settimane dunque. Lo ha annunciato il fondatore Mark Zuckerberg, dopo la notte di caos a Washington, con estremisti di destra che hanno assaltato il Congresso, mentre Trump, dopo averli istigati a marciare su Capitol Hill, dai suoi social li salutava con un "tornate a casa, vi voglio bene"."Gli eventi choccanti delle ultime 24 ore hanno chiaramente dimostrato che il presidente Trump intende usare il resto del tempo allo Studio Ovale per minare il pacifico e legale passaggio di potere al presidente eletto Joe Biden", ha scritto Zuckerberg. Spiegando che se negli anni Facebook si è limitato a bandire qualche contenuto ora il contesto è diverso perché "la piattaforma viene usata per incitare all'insurrezione contro un governo democraticamente eletto"."Noi crediamo che il rischio di far continuare Trump ad usare i nostri servizi in questo periodo sia troppo grande", ha concluso.