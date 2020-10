Fao, Mattarella: "Piena cooperazione internazionale per sconfiggere fame nel mondo"

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2020 Mattarella: "Piena cooperazione internazionale per sconfiggere fame nel mondo" "E' cresciuta la consapevolezza che è necessaria una piena cooperazione internazionale che costruisca la creazione di sistemi alimentari sostenibili con il contributo di attori pubblici e privati, di individui singoli come di collettività". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un video messaggio in occasione in occasione dei 75 anni della Fao. "Tutti siamo chiamati a perseguire insieme, con coerenza e con determinazione, atteggiamenti che concorrano alla attuazione dell'Agenda 2030", ha concluso. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev