(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2020 Faraone: "Su Cav. risposta Bonafede insoddisfacente, valutiamo commissione inchiesta" "Dal ministro Bonafede è arrivata una risposta insoddisfacente sulla vicenda della condanna di Berlusconi per il processo diritti tv Mediaset. Valuteremo l'accertamento in sede parlamentare e l'avvio della commissione di inchiesta". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone intervenendo in Question Time a palazzo Madama. Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev