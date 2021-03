Farm to Fork, Giansanti, (Confagricoltura): "Noi ambientalisti per natura, tuteliamo territorio"

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 "Con la prossima strategia del Farm to Fork dobbiamo rilanciare agricoltura italiana a livello europeo. Noi siamo più ambientalisti di quello che sembra e tuteliamo e rispettiamo il territorio, per questo il futuro sarà legato all'agricoltura che produce i cibi che tutti vogliono". Così Massimiliano Giansanti, il presidente di Confagricoltura, riguardo la strategia europea "Farm to Fork", legata al Green deal. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it