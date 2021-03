Farm to Fork, Vacondio (Federalimentare): "Non condividiamo nutriscore e abiura prodotti animali"

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 "La Farm to Fork è una strategia che condividiamo, ma abbiamo delle riserve su tutte le strategie che penalizzano derivati animali o la proposta del "nutriscore" che divide cibi sani da quelli non sani. La dieta mediterranea è la più importante del mondo e volgiamo che venga salvaguardata". Così Ivano Vacondio, il presidente di Federalimentare, riguardo la strategia europea "Farm to Fork", legata al Green deal. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it