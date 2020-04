Fase 2, Vono (IV): "Ripartiamo, ma con liquidità alle imprese per dare respiro alle famiglie"

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2020 Fase 2, Vono(IV): "Ripartiamo ma con liquidità alle imprese e respiro alle famiglie" “Seppure nulla sarà come prima non possiamo rassegnarci all'assistenzialismo permanente e al blocco di tutte le nostre attività. L'economia del nostro paese deve ripartire, in modo graduale ma intelligente che permetta a tutti di riaprire le attività dal piccolo artigiano, al professionista e alle imprese perché non possiamo più permettere che il blocco continui. Nel decreto aprile, che molto probabilmente arriverà tra la fine di aprile e i primi di maggio, spingiamo affinché vengano messi soldi veri per la necessaria liquidità alle imprese e un respiro alle famiglie. Dobbiamo dare un segno di speranza e fiducia che da questo drammatico periodo si può e si deve uscire.” Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev