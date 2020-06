(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2020 Fase 3, Bonelli (Verdi) proposte Governo confuse e frammentate "Le proposte del Governo sul dopo Covid sono estremamente confuse e frammentate, questo non aiuta l'Italia ad avere una visione di futuro. Quello che proponiamo come Verdi dopo gli Stati Generali della Green Economy è di utilizzare i 19 miliardi di euro destinati alle fonti fossili come vero regalo di Stato ai petrolieri, per la scuola, la sanità pubblica, le imprese, le famiglie e il trasporto pubblico" così il segretario dei Verdi Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev