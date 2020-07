(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 Fase 3, Conte: "Incongruo sospendere bruscamente misure emergenza" "Sarebbe incongruo sospendere bruscamente l'efficacia delle misure adottate se non quando la situazione è' riconducibile a un tollerabile grado di normalità. Se questo è vero per eventi che si esauriscono una volta per tutte, come un terremoto, è ancor più vero per la pandemia". Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni al Senato sulle ulteriori iniziative per l'emergenza Covid-19. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev