(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2020 Fase 3, Conte: "Poteri extra ordinem? Per poter fare nuovi dpcm servirà decreto legge" Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'Aula della Camera dei deputati per le comunicazioni sulle ulteriori iniziative in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19: "L'accusa di volere prorogare lo stato di emergenza per giovarsi di poteri extra ordinem è sbagliata. Qualora il Cdm adottasse la delibera di proroga dello stato di emergenza, non per questo il presidente del Consiglio sarebbe autorizzato a emanare dpcm. Il potere del presidente del Consiglio dei ministri non deriva dalla dichiarazione dello stato di emergenza, né, dunque, si protrarrebbe per effetto della sua proroga, ma si radica nella normativa di rango primario". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev