(Agenzia Vista) New York, 20 luglio 2020 Fase4 a New York, de Blasio: "Riprendono attività all'aria aperta e intrattenimento a basso rischio" Il sindaco di New York Bill de Blasio: "Inizia la Fase4, riprendono le attività all'aria aperta e l'intrattenimento a basso rischio: possono aprire zoo e giardini botanici con capacità ridotta del 33%, possono ripartire le produzioni televisive e il cinema e lo sport, ma senza pubblico." Twitter City of New York Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev