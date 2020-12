Fauci rassicura gli americani e si fa vaccinare in diretta tv

Roma, 22 dic. (askanews) - Il principale esperto di malattie infettive americano, Anthony Fauci, si è fatto vaccinare in diretta tv dalla sede dell'Istituto nazionale di sanità, ricevendo una dose del vaccino anti-Covid prodotto da Moderna.Fauci ha rilasciato l'intervista 45 minuti prima di farsi vaccinare. L'immunologo, già parte del dell'Unità di crisi di Donald Trump e nominato futuro consigliere sul Covid dal futuro presidente Joe Biden, ha detto di sperare che il suo gesto possa funzionare come un incoraggiamento: "Voglio che questo sia un simbolo per le persone negli Stati Uniti e serva a rassicurarli sulla sicurezza e l'efficacia di questo vaccino e a convincerli ad essere entusiasti quando arriva il momento di vaccinarsi".