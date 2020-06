Fausto Leali dedica "Il mio canto libero" di Battisti agli Spedali Civili di Brescia

(Agenzia Vista) Brescia, 26 giugno 2020 l cantante bresciano Fausto Leali ha realizzato un’emozionante interpretazione de Il mio canto libero di Battisti, per ringraziare con un video tutti i cittadini e gli operatori sanitari degli Spedali Civili per come è stata affrontata l'emergenza Coronavirus. Courtesy Lnews agenziavista.it