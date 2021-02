(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2021 Fedeli sotto la pioggia per il ritorno dell’Angelus in Piazza San Pietro dopo le misure anti-Covid Molti fedeli sono accorsi anche sotto la pioggia per il ritorno dell’Angelus in Piazza San Pietro, dopo che si è tenuto nella Biblioteca apostolica per misure anti-Covid. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev