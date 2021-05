Fedez: “Cari politici, perché non donate il 2x1000 ai lavoratori dello spettacolo?”

(Agenzia Vista) Milano, 4 aprile 2021 In una serie di stories su Instagram, il rapper Fedez ha lanciato una proposta ai politici che lo stanno criticando duramente dopo il suo intervento sul palco del concerto del Primo Maggio: “Io e una serie di amici artisti abbiamo istituito l’unico fondo per aiutare i lavoratori dello spettacolo. In pochi mesi abbiamo raccolto oltre 4 milioni di euro. E visto che adesso la vostra priorità sono loro, vi voglio fare una proposta: perché non chiedete ai tesorieri del vostro partito di decurtarvi una parte del 2x1000 che ricevete come finanziamento ai partiti e li date ai lavoratori dello spettacolo?” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev