(Agenzia Vista) Milano, 18 luglio 2020 Fedez: "Mamhood a museo egizio ok, Ferragni agli uffizi è scandalo" "Video musicale (bellissimo tra l'altro) di Mamhood girato all'interno del museo Egizio: OK. Chiara Ferragni agli Uffizi: Scandalo! Ma allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e pace fatta". Lo afferma Fedez sui social, in risposta alle polemiche che hanno accompagnato la recente visita della moglie Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze. Instagram Fedez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev