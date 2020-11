(Agenzia Vista) Trieste, 10 novembre 2020 Fedriga: “Con Zaia e Bonaccini studiamo nuove misure per ridurre assembramenti" “E’ importante mettere tutto l’impegno possibile. Insieme a Zaia e Bonaccini stiamo ipotizzando delle misure per ridurre la possibilità di assembramenti, senza toccare le attività economiche già gravemente colpite”. Così il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sullo studio delle prossime misure per il contrasto al Covid-19. Durata: 02_01 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev