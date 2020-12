(Agenzia Vista) Trieste, 23 dicembre 2020 Fedriga: “Salute, lavoro, famiglia e territorio al centro azione regione” "La famiglia è centrale nell'azione regionale, confermata dal contributo per i nuovi nati e dai 22 milioni stanziati per l'abbattimento delle rette degli asili nido, ai quali si aggiungono lo sconto del 50% sul trasporto pubblico per gli studenti e i contributi per i centri estivi. Azioni che viaggiano in parallelo con il sostegno alle politiche abitative, a partire dai contributi per i mutui sulla prima case (1.300 domande) e quelli per le ristrutturazioni (1.100 domande). In merito alle attività produttive abbiamo affrontato le criticità ponendoci al fianco delle imprese: il Friuli Venezia Giulia è la Regione che, in proporzione al numero di abitanti, ha infatti stanziato maggiori risorse a sostegno delle attività economiche". Lo ha detto il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. 01_16 Facebook Fedriga Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev