(Agenzia Vista) Bari, 26 luglio 2020 Fermata Rfi periferia Bari, Decaro: "Momento storico dopo anni di attesa" Il sindaco di Bari Decaro è salito a bordo del primo convoglio in partenza dal Villaggio dei Lavoratori: "Le persone che abitano qui per tanti anni il treno l'hanno visto soltanto passare, con tutti i disagi del passaggio di un treno, compresi i rumori. Oggi finalmente si ferma. È un momento storico, in soli otto minuti si arriva alla stazione centrale di Bari". Facebook Decaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev