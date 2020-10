(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 ottobre 2020 Festa dei nonni, l'augurio di Conte da Bruxelles: "Siete preziosi, auguri a tutti voi" Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mand un augurio da Bruxelles per la Festa dei nonni: "Momento difficile in cui non ci possiamo abbracciare, speriamo di poterlo fare presto". / Facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev