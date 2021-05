Festa scudetto Inter, cori e cortei d’auto all’esterno di San Siro. Le immagini

(Agenzia Vista) Milano, 8 Maggio 2021 Grande festa dei tifosi dell’Inter fuori dallo stadio San Siro prima della gara della squadra di Antonio Conte contro la Sampdoria. Come comunicato nei giorni scorsi, la curva neroazzurra si è radunata all’esterno dell’impianto per accogliere i giocatori al loro arrivo in pullman e celebrare il 19° scudetto conquistato nel turno precedente. Anche dopo l’ingresso dei calciatori al Mezza, la festa dei tifosi è continuata con cori e cortei d’auto nei dintorni dello stadio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev