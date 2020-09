(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2020 Fico ai 200 anni del parlamento pre-unitario, “Fondamentale la cultura politica meridionale” “Il Cnel ha elaborato alcune proposte per utilizzare al meglio i soldi del Recovery fund. Un settore fondamentale è il turismo, uno dei più colpiti dalla pandemia. Abbiamo proposto al Governo due progetti già avviati e sostenuti dalle regioni e che riguardano due cose molto utili al Paese. Un sistema di dati omogenei sul turismo per unire i database altrimenti sparsi sul territorio. E in secondo luogo un sistema di management dell’offerta turistica. Sono proposte che puntano a valorizzare un settore così importante per l’Italia come il turismo” queste le parole del presidente del Cnel Tiziano Treu. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev