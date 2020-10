(Agenzia Vista) Arezzo, 9 ottobre 2020 Fico all’ultimo discorso di Segre: “Costituzione è nata contro fascismo e razzismo” “Il messaggio di Liliana è racchiuso nella nostra Costituzione. Ogni volta che noi affrontiamo la Costituzione affrontiamo i motivi per cui questa è nata: contro fascismo e razzismo, contro tutto ciò che ha reso brutto l’essere umano” queste le parole del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico durante la cerimonia per l’ultimo discorso in pubblico della senatrice Liliana Segre a Rondine, Cittadella della Pace, vicino ad Arezzo. / Facebook Lucia Azzolina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev