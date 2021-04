(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2021 "La digitalizzazione non deve creare diseguaglianze tra i giovani, ma deve aiutare a ridurre quelle già esistenti, formando anche professionalità Ma, soprattutto, le strutture devono essere distribuite in modo uguale in tutto il Paese", così il presidente della Camera Fico alla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell’iniziativa Adriatico Ionica. / Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev