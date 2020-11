(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2020 Fico riceve la presidente Camera spagnola Meritxell Batet Il presidente della Camera Roberto Fico ha accolto alla Camera la sua omologa spagnola Meritxell Batet. ecco il messaggio di Fico sui social: "Incontrare oggi a Montecitorio la Presidente del Congresso spagnolo Meritxell Batet è stato particolarmente importante. Ci siamo confrontati sulle misure messe in campo in questi mesi per garantire il funzionamento dei parlamenti, sull’esperienza del voto telematico nel Congresso spagnolo e sulle sfide che come Europa siamo chiamati ad affrontare. Solo facendo rete e mettendo al centro l'interesse comune avremo la possibilità di dare risposte efficaci ai cittadini e rafforzare la vocazione solidale che l’Europa deve perseguire." 00_39 Facebook Fico