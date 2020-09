Fico riceve presidente Arera. Besseghini: "Energia e ambiente siano centrali in recovery plan"

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2020 Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico ha ricevuto a Montecitorio Stefano Besseghini , presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per discutere di energia, ambiente e futuro del Paese. “Incontro interessante piacevole e lungo. Abbiamo toccato vari temi come idrico, energia e rifiuti con un interlocutore attento su settori così importanti. La collaborazione con le Istituzioni è fondamentale” ha affermato il presidente Besseghini a margine dell'incontro e parlando della relazione Arera ha aggiunto: “Abbiamo conosciuto una variazione importante di costi di luce e gas. Il motivo è il riallineamento dei costi di materie prime con la fase pre-pandemia che ha avuto una variazione importantissima in basso. Però il costo complessivo conosce ancora un segno meno, la famiglia tipo avrà nel 2020 un costo dell’energia inferiore rispetto a quello del 2019”. agenziavista.it