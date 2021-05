Fico: "Rivedere parti dei trattati Ue che non funzionano"

(Agenzia Vista) Vienna, 17 maggio 2021 "La conferenza sul futuro dell'Europa assume un ruolo anche più importante di quanto si pensasse in questa fase di pandemia. All'interno di questa conferenza per lo sviluppo di un'Europa più solidale, più unita e anche più politica possiamo trovare le condizioni per rivedere alcuni punti dei trattati europei che oggi non funzionano". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, a Vienna, dopo il colloquio con il suo omologo, Wolfgang Sobotka. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev