Fidanza a Bruxelles: "Incendio appiccato da migranti a Lesbo ennesimo fallimento Ue"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2020 Fidanza a Bruxelles Incendio appiccato a Lesbo da migranti ennesimo fallimento Ue L'I'intervento di Carlo Fidanza in plenaria a Bruxelles sulla situazione nel campo profughi di Moira: "L’incendio del campo di Moria sull’isola greca di Lesbo, appiccato da un gruppo di immigrati residenti nel campo, é l’ennesimo fallimento dell’Ue sul tema immigrazione. Servono il blocco navale, un piano Ue per rimpatriare i clandestini e il coraggio di non piegarsi ai ricatti di Erdogan". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev