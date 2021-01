(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 gennaio 2021 Fidanza (FdI): “Pensate che sarà Biden a risolvere problemi di visione di un’Europa senz’anima?” “Oggi si apre una nuova stagione e auguriamo buon lavoro alla nuova amministrazione americana. Molte certezze aleggiano in quest’aula, ma molti di più sono gli interrogativi irrisolti. Pensate davvero che sarà Joe Biden a risolvere i problemi di visione e di leadership di un’Europa smarrita e senz’anima?” Così l’Eurodeputato di FdI Carlo Fidanza intervenendo al Parlamento europeo a Bruxelles. Fidanza ha poi concluso: “Per noi le relazioni transatlantiche non sono qualcosa da piegare agli interessi di parte, ma la cornice entro cui rispondere alle grandi sfide del nostro tempo. Noi continueremo a lavorare in questa direzione”. / Parlamento europeo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev