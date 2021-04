Fidanza (Ecr): "Se perdiamo stagione estiva rischiamo di far fallire migliaia di imprese"

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2021 "Dopo la pessima gestione della campagna vaccinale, il certificato Covid serve per eliminare discriminazioni tra stati europei e ripartire in sicurezza. Non ci sarà alcun obbligo vaccinale, restrizioni e quarantene dovranno essere rimosse, i dati sensibili dovranno essere gestiti con attenzione ma soprattutto bisogna fare presto, perchè la stagione turistica va programmata e se perdiamo la stagione stiva, rischiamo di lasciare per strada centinaia di migliaia di piccole imprese". Lo ha detto l'esponente del gruppo Ecr Carlo Fidanza al Parlamento europeo. Ecr Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev