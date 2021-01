(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Fiducia Governo, Ricciardi (M5S): “Senza nostalgia, 'ciao’ a chi ha scelto strada irresponsabilità” “Quindi Presidente le diciamo di andare avanti. Su questa strada riteniamo di avere molti compagni di viaggio. Su chi ha deciso di seguire un’altra strada, la strada dell’irresponsabilità, bene: noi diciamo semplicemente “ciao” senza alcuna nostalgia”. Così l’On. Riccardo Ricciardi (M5S) intervenendo in aula dopo il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione politica in atto in vista del voto di fiducia previsto per oggi. / Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev