(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Fiducia, Spadafora (M5S): “Molto bene, ma non dico che siamo sereni che non porta bene” “Come è andato il voto? Molto bene. Siete sereni? Sereni no che non porta bene”. Queste le parole del ministro delle politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora (M5S) dopo il voto di fiducia alla Camera dove la fiducia è stata approvata con la maggioranza assoluta. Durata: 00_26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev