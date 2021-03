Figliuolo: "500 mila vaccini al giorno entro aprile e immunità di gregge a fine settembre"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2021 "A regime raggiungeremo 500 mila vaccinazioni al giorno a partire dalla terza settimana di aprile, per ottenere l'immunità di gregge entro fine settembre", così il Generale Figliuolo commissario per l'emergenza Covid in audizione al Senato. / Web Tv Senatp Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev