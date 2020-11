Filippine, le immagini della devastante alluvione a Manila

Manila, 12 nov. (askanews) - Il terzo tifone in poche settimane a colpire le Filippine ha provocato una devastante alluvione nella capitale Manila, come si vede da queste immagini di France Presse. Persone bloccate sui tetti, almeno un morto e tre dispersi nella provincia Camarines Norte.Il tifone Vamco si è scagliato con venti oltre 155 chilometri orari nella notte attraversando Luzon, nella parte nord dell'arcipelago, e portando piogge intense sulla capitale Manila e i suoi 12 milioni di abitanti.Le Filippine sono colpite da una media di 20 tempeste e tifoni ogni anno, che solitamente spazzano via raccolti, case e infrastrutture in aree già disagiate.