(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 gennaio 2021 Fiocchi (ECR): "Un convegno per omaggiare Sir. Roger Scruton ad un anno dalla sua scomparsa" Il 12 Gennaio ricorre il primo anniversario della scomparsa di Sir. Roger Scruton, filosofo ed intellettuale inglese, maestro del pensiero conservatore e teorico del conservatorismo. Per ricordare la sua figura e le sue opere l’On. Pietro Fiocchi (FDI-ECR) ha organizzato la conferenza “Tribute to Sir.Roger Scruton-How to be a Conservative”. Parteciperanno i relatori On. Alexandr Vondra, Prof. Dr. Ferenc Horcher, Prof. Antonio Martino, Dr. Francesco Giubilei e l’On. Giorgia Meloni, Presidente del Partito ECR - Conservatori e Riformisti Europei. 01_18 ECR Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev