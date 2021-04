Fiorella Mannoia a Piazza del Popolo, “Rimettere in moto la macchina, nessuno deve rimanere a casa”

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2021 “Dipendiamo uno dagli altri, noi senza di loro non possiamo fare concerti. Ieri è arrivata una parziale buona notizia, già è tanto poter ripartire questa estate con numero limitato ma è importante rimettere in moto la macchina, i nostri concerti saranno completamente diversi ma io voglio ripartire senza lasciare nessuno a casa.” Queste le parole di Fiorella Mannoia dopo della manifestazione #BauliInPiazza, convocata da lavoratori dello spettacolo per manifestare contro le chiusure imposte dal governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev