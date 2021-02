(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 febbraio 2021 Firma Recovery, il Primo ministro Portoghese Costa: “Piano più innovativo che abbiamo mai avuto” “Noi stiamo investendo oggi nell’azione climatica e la transizione digitale per la prossima generazione dell’Unione. Questo è il piano più innovativo che abbiamo mai avuto per gestire la crisi più difficile che abbiamo mai dovuto affrontare. Ora possiamo essere certi: è possibile lottare contro il Covid, riprenderci, è possibile costruire una ripresa giusta, equa, verde”. Così il Primo ministro portoghese Antonio Costa – il cui Paese è Presidente di turno del Consiglio dell’UE - in conferenza stampa dopo la cerimonia della firma del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, strumento chiave del piano UE per la ripresa. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev