(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 febbraio 2021 Firma Recovery, Sassoli: “Ripresa sia per tutti, ora la parola ai parlamenti nazionali” “L’Europa oggi conclude una fase, che è quella di mettere a disposizione dei Paesi, dei cittadini, delle nostre imprese risorse, capacità e obiettivi per la ripresa. Abbiamo sempre detto che la ripresa dev’essere europea, dev’essere per tutti e abbiamo lavorato in questi mesi perché la risposta sia per tutti. E questo è il giorno in cui con una legge europea si conclude questo lavoro. Adesso la parola spetta ai parlamenti nazionali” Così il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli in conferenza stampa dopo la cerimonia della firma del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, strumento chiave del piano UE per la ripresa. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev