(Agenzia Vista) Milano, 25 luglio 2020 Flash Mob a Milano “A Scuola”, cori contro la Ministra Azzolina Manifestazione di alcune famiglie e studenti a Milano in piazza Duca d’Aosta sul tema della ripartenza scolastica: “Studenti e famiglie sono stati di fatto abbandonati, non è stato permesso nemmeno un ultimo giorno di scuola ai ragazzi giunti alla fine del ciclo scolastico, gli esami in presenza si sono svolti con enormi difficoltà, il piano per la ripartenza a settembre è pieno di incognite.” - si legge nel comunicato degli organizzatori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev