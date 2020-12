Flash mob cdx, Rampelli (FdI): “Governo si dimetta, aprendo a immigrazione danno a Europa e Africa”

(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 “Stiamo chiedendo le dimissioni del Governo, perché a fronte della crisi economica che ormai è devastante, sta scuotendo il tessuto socioeconomico dell’Italia intera, dell’Europa, del mondo, Il Governo non trova niente di meglio da fare che aprire le frontiere a un’immigrazione clandestina che non aiuta l’Italia, non aiuta l’Europa. Ma non aiuta neanche l’Africa perché tutte le persone che si mettono a bordo dei barconi cosiddetti della morte, sono la forza viva di cui l’Africa ha bisogno per emanciparsi e per modernizzarsi con l’aiuto della comunità internazionale”. Così Fabio Rampelli (FdI) durante il flash mob del centrodestra per chiedere le dimissioni del Governo. Durata: 01_26 agenziavista.it