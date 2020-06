(Agenzia Vista) Milano, 19 giugno 2020 Flash Mob dei raider a Milano al grido di “Bici sul Treno”. Tensione con la Polizia Protesta dei rider a Milano, a manifestare circa un centinaio di persone. In sella alle biciclette, hanno dato vita a un corteo partito da Piazza Ventiquattro Maggio per poi percorrere corso Buenos Aires in direzione di Porta Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev