(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2020 Flash Mob del Corpo di Ballo del Teatro dellOpera a via del Babuino a Roma Il Corpo di Ballo del teatro dell’Opera è stato protagonista di un flash mob in via del Babuino a Roma. Il corpo di ballo ha un passaggio dal 'Corsaro' di Josè Carlos Martinez e di 'Strictly Gershwin' in scena a Caracalla2020. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev