Focolaio Covid al Billionaire, Briatore ricoverato

Milano, 25 ago. (askanews) - I positivi erano soltanto sei, poi 11, e adesso, con i nuovi 52 casi, il bilancio totale parla di 63 membri dello staff del Billionaire contagiati. Più lo stesso Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano.L'imprenditore 70enne risulterebbe da lunedì a causa del Covid, presso il nosocomio di via Olgettina; da mesi porta avanti una sua personalissima campagna contro le chiusure, criticata da alcuni, sostenuta da altri, entrata persino tra gli sketch di Maurizio Crozza. Ma comunque origine di un vero e proprio braccio di ferro con le autorità locali e non.In particolare con il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, contro il quale si è scagliato nel suo ultimo video postato sui social quattro giorni orsono.Briatore a Ferragosto ha giocato una partita di calcetto vip all'hotel Cala di Volpe a Porto Cervo. Tra i "compagni di squadra" Paolo Bonolis nonchè l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, anche lui risultato positivo al Covid 19. Per la movida della Costa Smeralda sono tempi davvero incerti. Le discoteche sono chiuse per ordinanza, ma restano aperti i loro ristoranti e bar. Ora non è solo il Billionaire ad aver chiuso. In Costa Smeralda ha cessato le attività anche il Sottovento, altro storico locale: il gestore è positivo al Covid e avrebbe sintomi molto gravi.