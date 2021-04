Folla al parco Sempione a Milano nelle ultime ore di restrizioni

(Agenzia Vista) Milano, 25 Aprile 2021 Parco Sempione preso d’assalto nella giornata della Festa della Liberazione. Nonostante le limitazioni anti-Covid ancora in vigore fino alla mezzanotte, centinaia di persone non hanno resistito alla tentazione di un picnic o semplicemente qualche ora di relax nel polmone verde di Milano, incoraggiate da bel tempo e temperature elevate. La concentrazione di gente in alcune zona di prato non consentiva di mantenere il distanziamento raccomandato per contenere il contagio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev