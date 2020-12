(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2020 Fondi Ue, Fornaro (LeU): “Non si usino come clava nei confronti del Governo” “C’è la massima disponibilità a ragionare anche sui temi della governance, in una logica che fa rientrare tutto all’interno della pubblica amministrazione. Fa salvo una clausola di salvaguardia perché ci sia un monitoraggio e la possibilità di intervenire qualora ci siano inadempimenti. Entrare nel merito aiuta, si evita di usare i fondi europei come una clava nei confronti del Governo”. Così Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali, fuori Palazzo Chigi dopo la verifica di Governo con il Presidente Conte. Durata: 00_36 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev