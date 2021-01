(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2021 Fonseca: "Con Verona sfida difficile, non ci sono molte squadre in Europa che giocano così" "Il Verona è molto forte. Non ci sono molte squadre in Europa che giocano così, loro lo fanno molto bene. Hanno un allenatore bravo che i giocatori seguono, credono in questo modo e lo interpretano molto bene". Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona. As Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev