(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2021 05-02-21 Fonseca: "Cosa chiederò per battere la Juve? Ambizione" "Cosa chiederò ai miei calciatori per vincere contro la Juve? Quello che chiedo sempre, ossia ambizione". Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca alla vigilia della sfida. As Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev