(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2021 "Non è vero che la squadra ha smesso di credere nella qualificazione in Champions League, non ho mai avuto questa percezione. Ci sono trenta punti a disposizione". Queste le parole dell'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia del match contro il Sassuolo, snodo cruciale nella corsa al quarto posto per un posto in Champions League. As Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev