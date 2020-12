(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2020 Fonseca: "Faremo cambi per vincere domani" "Farò qualche cambio per domani. Abbiamo fatto tante partite, farò dei cambi per poter vincere questa partita che è importante per noi. Il Cagliari è una buona squadra, forte in contropiede, dobbiamo batterla e giocare bene". Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida casalinga con il Cagliari. 00_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev