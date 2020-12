(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2020 Fonseca: "Scudetto? È presto per dirlo. Stiamo bene, siamo forti" "Siamo a dicembre, tutte le squadre sono molto vicine e possono arrivare tra le prime quattro. Noi vogliamo fare meglio della scorsa stagione, quindi entrare in Champions. È presto per parlare delle ambizioni". Lo ha detto in conferenza stampa l'allenatore della Roma Fonseca. As Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev