(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2021 Fonseca: "Zaniolo? Non entro nella vita privata dei giocatori, qui è un professionista" "Non entro nella vita privata dei giocatori. Quando Zaniolo è qui è un professionista". Così l'allenatore della Roma Paulo Fonseca in conferenza stampa sugli ultimi risvolti della vita privata di Zaniolo. 00_17 AS Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev